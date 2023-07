Rauw Alejandro confirma rompimiento con la Rosalía

Rauw Alejandro y Rosalía formaban una de las parejas mediáticas más importante en la actualidad en la industria de la música sin embargó después de tres años de relación y mientras preparaban su boda, se aseguró que la historia de amor llegó a su final.

Por medio de redes sociales en su cuenta de Instagram fue el cantante puertorriqueño quien rompió el silencio sobre este tema, subiendo en una storie un comunicado donde detalló las causas de la separación, en su texto destaca sobre todo el hecho de insistir en que no rompieron por terceros, es decir que no hubo infidelidades de ninguna de las dos partes, además pedí respeto.

Uno de los aspectos más interesantes que revela es que su ruptura con la apodada “motomami” en realidad se concretó hace meses, un aspecto que internautas reaccionaron consternados por que hasta hace unos días se podía visualizar publicaciones de la pareja en sus perfiles.

La artista española la Rosalía no ha querido dar declaraciones, aunque algunos de sus usuarios han externo su preocupación analizando en sus publicaciones señales de tristeza y decepción.

Rauw es el único que ha dado una postura señalando que no podía quedarse callado, ante el respeto que siente hacia su ex pareja y sus familias además de que no quería que opacara e intentaran destruir lo que en sus palabras describió como “la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”.

El intérprete de temas como “Me gusta todo de ti”, “Desenfocado” enfatizó "Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas errores y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias ya todo lo que vivimos, no podría quedarme callado”.

La revista People, fue la primera en informar de la separación de los cantantes el martes 25 de julio confirmando que ya habían cancelado su compromiso para casarse.

Horas después medios internacionales información que extra oficial algunas de sus fuentes les habían informado que Rauw había engañado a la Rosalía con la modelo colombiana Valeria Duque en una gira internacional Saturno en Colombia, pero esto no ha sido confirmado.

Los fans se encuentran debatiendo en redes si darle el beneficio de la duda a las declaraciones de Rauw Alejandro o quienes sospechan que si hubiera una tercera persona en discordia, mientras esperan que la Rosalía de alguna declaración al respecto que aclaré mejor el panorama.

Con información de redes sociales, Mundo Deportivo y el Heraldo de México.