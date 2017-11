Eliminan a Lis Vega de Reality Show deportivo

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Lis Vega, la cantante y actriz y bailarina de origen cubano fue eliminada en la cuarta transmisión del reality deportivo Exatlón, del que confió la artista, “entré a la competencia como una atleta y no la mujer del glamour con los reflectores posados en mi figura”.

Tras vivir la experiencia en la Isla Limón, a tres horas de camino en carretera de Santo Domingo, de cuya población aseguró; “los dominicanos nos abrieron las puertas no sólo de su casa, sino de su alma y corazón con eso me quedo”.

De acuerdo con El Sol de Parral, a su arribó a esta ciudad, expresó que “en los días que viví de competidora de alto rendimiento ante el inclemente clima de más de 45 grados de temperatura. La prueba más difícil, fue el darme cuenta que estaba fuera de mi casa, sin mi esposo Mauricio Riveros y lejos de mis perritos. Eso me provocó el pensar y repensar que no estaba al pendiente de mi familia. Fue en lo que más me preocupé ante la lejanía y falta de comunicación que tuve, además de enfrentar una enfermedad de nervios inflamados por el exceso del deporte, que me hacía sentirme impotente ha ya no continuar en el reality”.

Lis Vega resaltó que el hecho de estar en la contienda deportiva de Exatlón 2017, “me llevó a mostrar mi belleza al natural. Sin problemas me mostré, con mi cabello deslavado apareciendo mis canas, que se me quemara la piel por la exposición del sol y que mis manos destrozadas se mostraran sin el manicure acostumbrado en mis manos y con los pies dañados. Y reconozco que compitió la atleta, más no la actriz, bailarina y conductora de televisión”.

Así, Lis Vega, tras ser nominada el pasado jueves junto con Soraida Gómez y Natalia Valenzuela, ella fue eliminada de la competencia por decisión del público, “mi experiencia fue inolvidable, épica en mi carrera como en mi vida”, declaró en la charla con este medio.