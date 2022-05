Rels B busca darle visibilidad a los nuevos talentos musicales

Daniel Heredia, mejor conocido como Rels B, creció en el barrio de Son Gotleu ubicado en la isla de Mallorca España. Desde los quince años dejó su casa con el sueño de vivir de la música, y al poco comenzó siendo productor de otros artistas emergentes de su país.

Nueve años después de sus primeros videos en YouTube, ahora cuenta con más de 4,7 millones de seguidores en la plataforma, gracia a sus videos como cantante. Sin embargo no olvida sus raíces y admite su gusto por ayudar a artistas que como él salieron del barrio.

Al ver cantar a su amigo en la tarima le recuerda esos momentos de nerviosismo que en sus inicios experimentaba en el escenario, situación por la cual hoy día ya no atraviesa al subir a la tarima.

"Cuando lo veo cantar digo joder, recuerdo esa sensación de esos nervios, no sonreía, me ponía nervioso que la gente me mirara, ahora no, ahora es un paseo, ahora es una fiesta, he madurado mucho ahora llego como Juan por mi casa", detalló.

Si bien recuerda con cariño sus orígenes y las emociones que sentía al producir para sí mismo, actualmente se sabe realizado y en un momento de profundo entendimiento consigo mismo.

"Eran diferentes emociones, ahora ya sabes que hablas para el mundo, antes no, antes era bueno hacemos lo que nos gusta y lo subimos, era otro feeling, pero ahora me siento más profesional y mucho más realizado porque ahora sé lo que hago, estoy en un momento donde estoy bastante encontrado conmigo mismo", afirmó.

Un ejemplo de ese profesionalismo, entendimiento y libertad creativa que experimenta actualmente es su último disco titulado "Smile Bix", el cual se dio a conocer en marzo del presente año, y que, como afirma Rels B, es un retrato de lo que para él representa ser un artista.

"Ha sido un trabajo lleno de cosas que me gustan, no estaba nada pensado, dije esto me gusta está dentro, esto no está fuera, pensé ‘puedo hacer lo que quiera’ me voy a dar el lujo de entrar al estudio y rapear como se me dé la gana, con mis amigos, emborrachándome, creo que eso es ser un artista sabes, ser un artista de verdad es elegir todo en todo momento, elijo todo lo que escribo, todo lo que escucho, lo que enseño, todas las rimas que uso, los géneros a los que voy, las ciudades a las que voy, todo lo elijo yo porque al final es tu proyecto, quién mejor que tú sabe lo que debes elegir", aseguró.