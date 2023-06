Rechazan amparo a Inés Gómez Mont contra orden de aprehensión

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México negó un amparo a la conductora Inés Gómez Mont en contra de la orden de aprehensión que tiene por el delito de defraudación fiscal.

Por unanimidad, el tribunal negó el amparo luego de que el magistrado Miguel Ángel Medécigo Rodríguez lo propuso ante la sala.

Lo anterior, luego de que la resolución del juez sobre su orden de aprehensión "cumplió con los requisitos del artículo 16 constitucional y desde luego el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales específicamente en cuanto a la existencia de datos de prueba que permiten establecer que se ha convertido un hecho con apariencia de delito y que probablemente lo cometió".

Además, Miguel Ángel Medécigo afirmó que si bien existe una diferencia en el monto de ingreso que se dio como prueba por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) no es suficiente para otorgarle el amparo.