"Recibí la oferta", Gómita revela que el Partido Verde intentó "comprarla"

Araceli Ordaz "Gomita" aseguró que a ella también la buscaron para formar parte de la campaña política del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la cual violó la veda electoral el pasado 6 de junio, como marca la ley.

La payasita contó en entrevista con La Draga Maravilla que no cedió a la compra de publicidad de sus redes sociales que organizó el PVEM con varios famosos.

"Ojo que yo no me vendí como los artistas que se vendieron en el partido. Y lo recibí, recibí la oferta. Dije, no, mis valores no son esos. Podré estar muy operada y la chingada, pero no les voy a transmitir que vayan y voten por un pendejo", contó en entrevista con Hugo Blanquet para La draga maravilla.