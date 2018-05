Reconocen a sacerdote mexicano por ser 'youtuber'

Agencia

YUCATÁN.- El sacerdote Sergio Arguelles recibió el 'Botón de Plata' por sus más de 150 seguidores, 250 videos y 15 millones de reproducciones en su canal de la plataforma YouTube.

De acuerdo con Vanguardia MX, YouTube entregó el 'Botón de Plata' al sacerdote mexicano Sergio Arguelles por sus más de 150 seguidores, 250 videos y 15 millones de reproducciones en su canal de la plataforma; es la primera vez que el portal premia a un ministro religioso a nivel mundial.

Arguello Vences, sacerdote de la Sociedad de San Pablo, ejerce su labor pastoral en Yucatán y desde el 2014 inició el proyecto Parroquia Digital del Padre Sergio, cuyo objetivo es atraer a las personas a la Iglesia católica.

“Las redes sociales son un buen gancho o un buen recordatorio para lograr una buena evangelización, que la gente acepta con gusto”, dijo el sacerdote de 40 años en entrevista con el Sistema de Información de la Arquidiócesis de México.

El sacerdote explicó que trata de no hacer mucha catequesis en internet; principalmente postea publicaciones y videos sobre las lecturas del Evangelio que realiza para las redes sociales, como ya lo hacen otros sacerdotes con buenos resultados.

“No son la Misa; son una invitación a acercarse a las iglesias y una ayuda para las personas que hacen trabajo pastoral: los sacerdotes, las y los religiosos, y los movimientos laicales, con el fin de que la gente asista a los lugares físicos, y a través de ellos se acerquen a Jesús”, agregó.

Las personas, comentó, tienen que asistir a la iglesia, pues en el ambiente digital no se pueden confesar ni recibir ninguno de los sacramentos.

“Lo que digo y hago en los videos es lo mismo que hago en las capillas, son las mismas prédicas, me he dado cuenta con las personas de que hay una gran necesidad de amor, de compañía, porque hay mucha soledad, necesidad de sanar corazones destrozados y de que las personas sepan que no están solas en la vida, que tienen a Jesús”, añadió.

Detalló que la producción de sus videos, las grabaciones y la edición las realiza él, para ese trabajo todos los días se levanta a las cuatro de la madrugada.

“Realizar videos no es pesado; por el contrario, me llena de vida poder compartir a Cristo, quien me ha ayudado a mí; lo hago con mucho gusto y alegría, la conducción la grabo en mi cuarto o en la sacristía con la cámara de mi celular, los edito en mi computadora con un programa de internet gratuito”.

Comentó que los medios digitales son los que buscan las personas, por eso hay que atreverse a dar un paso más, meterse en este mundo de evangelización.

“Ninguna de las pastorales es más importante, la pastoral de las redes sociales, al igual que las otras pastorales, son necesarias, todas se pueden llevar a cabo; si todos como Iglesia nos atrevemos a participar, va a ser muy beneficioso” agregó.

Arguello Vences señaló estar convencido de que los fieles no van a misa los domingos “no por cuestiones de flojera o porque no quieran asistir, lo hace por cuestiones de horario; la mayoría de la gente ve mis videos de cuatro a siete de la mañana; antes de trabajar, lo primero que hacen es escuchar la Palabra de Dios”.