¡Reencuentro del año! Así luce el elenco de 'Dawson’s Creek'

ESTADOS UNIDOS.- Con motivo del 20 aniversario de la serie Dawson's Creek, los protagonistas celebraron un reencuentro y compartieron el evento en redes sociales; la sesión de fotos forma parte de un especial para una revista.

La serie "Dawson' s Creek" fue una serie juvenil que consiguió el estrellato a finales de los 90' s contando un drama adolescente basado en la vida de "Dawson Leery", quien era el protagonista de esta; se transmitió en 1998 y concluyó en el 2003 tras seis temporadas, publicó el portal SDP Noticias.

Aquel drama quedó guardado en muchos corazones y ahora, 14 años después de su ausencia en televisión, el elenco se reencuentra.

Asimismo, los actores aseguraron que la serie los ayudó a afrontar sus propios problemas y consideraron que el show fue el primer programa adolescente de su tipo.

Ambientada en la ciudad ficticia de Capeside, el programa narró la historia de Dawson, Joey y Pacey, un grupo de amigos cuyas aventuras tocaron temas como el primer amor y la exploración sexual.

