¡Wow! Reese Witherspoon celebra la graduación de sus hijos

ESTADOS UNIDOS.- Reese Witherspoon se ha convertido en una de las figuras más poderosas de la industria televisiva gracias a su éxito 'Big Little Lies', en la que también ejerce como productora. También sigue destacando en sus redes sociales como una madre entregada que, entre cosas, organiza grandes eventos familiares cuando la ocasión lo amerita.

Así lo ha demostrado la intérprete de 'Legally Blonde' al compartir en Instagram varias imágenes y videos de la multitudinaria fiesta que organizó este fin de semana en su casa para celebrar a Ava (18), quien acaba de terminar su último año de prepa y, por tanto, pronto se convertirá en toda una estudiante universitaria.

"Muchísimas felicidades, lo conseguiste", dice la descripción de una de las imágenes con las que ha querido presumir la hazaña conseguida por su hija en su perfil de Instagram.

Es importante decir que su felicitación también se hizo extensiva al segundo de hijos, el adolescente Deacon Phillipe (14), quien también ha puesto fin a una importante etapa de su educación, pues ahora entrará a prepa.

Por su parte, Ava también ha recurrido a las redes para hacer partícipes a su más de medio millón de seguidores -650 mil en Instagram, para ser más exactos- de la mezcla de alivio y emoción que está experimentando estos días tras haber finalizado con éxito los exámenes con los que se ha despedido para siempre de la educación prepa.

"¡Ya me he graduado de prepa! Así me veía cuando empecé", ha escrito en su perfil de la red social junto a una imagen de cuando tenía la misma edad que su hermano Deacon y daba comienzo a tan intenso capítulo de su formación.

Con información del portal Quién.