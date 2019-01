Escucha el reggaetón del Pokémon Go

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- La fiebre por Pokémon Go ya llegó al mundo de la música, y no, no nos referimos a Justin Bieber tratando de capturar pokémon en Central Park, sino estas dos joyas que encontramos en YouTube.

Banana Nut, un reggaetonero que toma algunos de los eventos más importantes de México, como la captura del Chapo y la visita del Papa Francisco, para convertirlos en un fino reggaetón, informa Milenio Digital.

En él, asegura que quiere convertirse en el mejor maestro pokémon afroamericano y hasta Carmelita Salinas hace una aparición en el video. Tienes que verlo para entender de qué te estamos hablando.

Por su parte, la banda australiana The Stiffys hizo otra canción de Pokémon Go. En ella, un chico cuenta cómo es tener una novia que juega con la aplicación. Su ritmo, al estilo indie pop con un toque surf no saldrá de tu cabeza una vez que lo escuches.