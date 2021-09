Regresa ¿Quién es la Máscara 3? Y con nuevo elenco, ¡aquí te decimos quienes son!

Sin duda alguna, uno de los programas favoritos que cautivo la atención de muchos durante esta contingencia sanitaria, fue uno que nos lleno de intriga y divertidas participaciones de celebridades disfrazadas, haciendo diferentes performance, claro hablamos de ¿Quién es la Máscara? el cual promete regresar más recargado que nunca.

En esta 3ra etapa veremos nuevos personajes y que artistas esta detrás de la máscara, como cada domingo nos estarán sorprendiendo, junto a sus divertidos performance, en esta ocasión la comediante "Consuelo Duval " ya que no será parte de los investigadores, por lo que se había especulado el nombre de una famosa actriz del cine mexicano “Martha Higareda”, pero esto fue desmentido.

Igual la conducción que estaba a cargo del actor y comediante "Omar Chaparro" tendrá un nuevo conductor este pasara a manos del comediante y ex investigador “Adrián Uribe” como de igual forma el backstage ya no estará a cargo de la carismática conductora "Natalia Téllez", si no del Actor de teatro y Youtuber “Alan Estrada” ex participante de la máscara en la 2da edición que le daba vida a Chile.

Hay un nuevo investigador dentro del panel ¿Quién será?

En el panel de investigadores hemos visto divertidos momentos con ellos, dentro de los Investigadores confirmados por la producción están la cantante veracruzana "Yuri", al cantautor "Carlos Rivera", el Youtuber "Juanpa Zurita" y la nueva investigadora será la actriz “Mónica Huarte”, así es, la actriz aseguro que se siente sorprendida pero feliz por esta oportunidad, la tomo como “un gran regalo”.

Su más reciente participación en la pantalla ha sido en la serie “40 y 20” como igual en varias películas mexicanas como “Volverte a ver”, “Cansada de besar sapos”, “Casi Divas”, entre muchas otras más.

En una divertida foto nos comparten a los nuevos integrantes por medio del Instagram del programa.

