Victoria Beckham le hace el feo a las Spice Girls

Agencia

LONDRES, Reino Unido.- Las Spice Girls regresarán al escenario, pero sin la presencia de Victoria Beckham, a ‘Posh Spice’.

El popular grupo femenino de los años 90 grabó un video que será difundido el lunes anunciando una nueva gira de la banda en 2019, según informó The Sun.

Spice girls to announce a New Tour on Monday! If your planning on going on holidays Monday is the day! pic.twitter.com/IJ4OKxIz3t