Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El canal de televisión infantil Disney Junior llevará a su señal dos nuevas apuestas para los más pequeños del hogar, “Muppet babies” y “Fancy Nancy”, las cuales se estrenarán a mediados de este año.

De acuerdo con información de Notimex, “Muppet babies”, basada en la serie original “Los Muppet”, cuenta las travesuras en la sala de juegos de los personajes “Kermit”, “Piggy”, “Fozzie el oso”, “Gonzo”, “Animal” y “Miss Nanny”, las cuales llegarán en junio al canal, se informó en un comunicado de prensa.

Cada episodio, dirigido a niños de dos a cuatro años, presentará dos historias que siguen las diversas aventuras de los “Muppet babies”, que llevarán la imaginación de los niños a los rincones más lejanos del Universo.

También te puede interesar: 'La Dama y el Vagabundo' tendrá live action

La ganadora del premio Tony, Renée Elise Goldsberry, será la encargada de interpretar la cortina musical de esta serie para Estados Unidos, mientras que Kay Hanley, Michelle Lewis y Dan Petty crearon una renovada versión de la emblemática canción.

En tanto, “Fancy Nancy” estrenará en agosto de 2018 en Disney Junior. Basada en los "best sellers" del "The New York Times" creados por Jane O'Connor y Robin Preiss Glasser, la serie animada sigue las fabulosas aventuras de “Nancy”, una niña de seis años con fascinación por todo lo elegante y una capacidad sorprendente para transformar lo simple en sofisticado.

A pesar de que el mundo de “Nancy” está lleno de tiaras, tutús y palabras en francés, sus sensaciones y vivencias son tan reales como las de cualquier niña de su edad. Ella experimenta con entusiasmo y grandes expectativas todo lo que su entorno tiene para ofrecer.

El canal invita a los padres a unirse a sus hijos en la experiencia de Disney, que incluye historias y personajes mágicos, musicales y entrañables, e incorpora temas de desarrollo específicos.