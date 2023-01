¡Regrésenme a mi infancia! Cositas cumple 63 años

Alma Gómez, quien marcó la infancia de millones de niños con su programa televisivo transmitido por el Canal 5, “El espacio de Cositas”, hoy 19 de enero, se encuentra cumpliendo 63 años de edad.

Así lo dio a conocer a través de su red social TikTok a través de un emotivo video, en el que se le puede escuchar con esa paciencia que se le caracteriza, agradecerle a la vida, mientras con materiales que podemos tener en casa forma la palabra “¡Hoy cumplo…63!”

“Otro año más de vida y tantas cositas que agradecer, salud, una linda familia, amigos que me demuestran día a día mucho cariño, soy muy afortunada y sólo me queda agradecer a la vida, valorar todo lo que me dá. Gracias, muchas gracias”, finaliza.

¿Qué pasó con Cositas?

Y pareciera que ‘Cositas’ se encuentra ausente, pero se encuentra más vigente que nunca, así como actualizada, pues además de verla en algunos programas de cocina, ha publicado un libro y cuenta con sus propias redes sociales en las cuales sube videos de manualidades e incluso shows.