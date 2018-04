Así luce la nueva 'Sabrina' del remake de Netflix

Agencia

Estados Unidos.- Todavía no hay una fecha de estreno para la adaptación de "The chilling adventures of Sabrina", pero sí un primer vistazo de la pareja central de la nueva serie de Netflix.

El presentador de "Riverdale" y "Sabrina", Roberto Aguirre-Sacasa, compartió una foto tomada por los paparazzi que han irrumpido en el set del programa. En la fotografía aparecen Kiernan Shipka y Ross Lynch como Sabrina Spellman y Harvey Kinkle, respectivamente, informa el portal La Prensa.

En la imagen, la pareja camina de la mano, ambos bastante contentos.

También te puede interesar: Todo listo para grabar la cuarta temporada de Club de Cuervos

"The chilling adventures of Sabrina" fue anunciada como una versión oscura de "Sabrina, la bruja adolescente", pero Shipka guarda bastante parecido con su contraparte cómica, interpretada por Melissa Joan Hart.

A diferencia del Harvey de la serie de televisión de los años 90, el nuevo actor tiene el cabello oscuro y un look parecido al de Jugdale Jones, de Riverdale.

Todavía no se conocen muchos detalles de la versión televisiva del remake, pero la imagen parece confirmar que sí habrá una relación entre Sabrina y Harvey a pesar de los problemas de la bruja para conciliar su naturaleza doble: la humana y la mágica.

La foto también revela que el tono de la serie guardará bastante parecido con "Riverdale", la otra historia de Archie Comics en televisión.

“Después de leer el guión, de inmediato me obsesioné con el papel, con la forma en que se retrata a Sabrina y lo rudo que es todo. Va a ser realmente oscuro y realmente genial, y tendrá todo este aspecto macabro. Estoy emocionada por ser una bruja. ¿Quién no lo estaría?”, declaró Kiernan Shipka a principios de año.

El elenco principal de la serie es completado por Jaz Sinclair como Rosalind; Chance Perdomo como Ambrose Spellman: Michelle Gomez como Madam Satan; Tati Gabrielle como Prudence; Bronson Pinchot como el director Hawthorne, Richard Coyle como el padre Blackwood; Lucy Davis como la tía Hilda y Miranda Otto como la tía Zelda.