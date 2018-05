J Balvin lanza 'Positivo', un nuevo tema para el Mundial

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- 'Positivo' es el nuevo tema que lanzó el cantante colombiano J Balvin y que demuestra 'su amor' por el fútbol. Es un tema oficial de Telemundo Estados Unidos y es una canción para el Mundial que está avalado por la FIFA. En el tema el Dj Michael Brun realizó una participación.

“Obviamente en Estados Unidos se vive con una pasión bien interesante la magia del fútbol al haber tantos latinos juntos y creo que es una buena manera de reinventarnos y dar buen ambiente a todo el público con esta canción positiva”, indicó en reunión con los medios.

De acuerdo con información de Notimex, explicó que se involucró ciento por ciento en el video y aunque no aparecen todas las banderas del planeta no tiene que ver con que sean equipos que vayan o no a competir en la Copa del Mundo, ya que su música siempre es incluyente para el mundo y demuestra que existe una unión de banderas.

Además, J Balvin comentó que al igual que el título de la canción, positivo es justo el carácter con el que se mantiene siempre y su secreto para ello es, pese a no considerarse como una persona religiosa, pensar en que de cada 12 personas hay sólo una que no te quiere.

“O sea como los apóstoles, quiere decir que de 12 sólo uno no te quiere, el resto del mundo nos adora, y eso es para todo el mundo, no sólo para mí, es una ley del planeta y del universo. Entonces no afecta, no puede afectar y más cuando uno está claro en la vida”, expresó.

El cantante compartió que existen muchas cosas que lo hacen vibrar como inspirar a otros, las personas que tienen algo que enseñar, el mundo, levantarse, respirar, así como la energía y el cariño que le brinda México, mientras que su sueño como artista es ser el número uno más escuchado del planeta.

“Sueño que el álbum sea el número uno antes de salir, la preventa está en el número dos en Estados Unidos, seguir haciendo statements, o sea demostrar qué hay que pensar fuera de la caja e inspirar al mundo que sí se puede cambiar, que sí puede reinventarse y que cuando uno piensa que ya todo está, aparece otra cosa más fuerte”, añadió.

En cuanto al reggaetón, descartó que se trate de una moda, ya que lleva años sonando y permanecerá siempre, como otros géneros clásicos. No obstante opinó que la tecnología y los cambios generacionales han permitido que la globalización sea más efectiva, siempre y cuando haya buena música.