¿Kristin Kreuk inmiscuida en secta? Aquí te lo decimos

ESTADOS UNIDOS.- La actriz, Kristin Kreuk niega estar ligada a secta sexual de Allison Mack, su compañera en 'Smallville'.

De acuerdo con Vanguardia MX, a la actriz Allison Mack se le vincula con una secta sexual que maltrataba mujeres y hacía uso de ellas como esclavas sexuales

A las protagonistas femeninas de la serie 'Smallville' parece perseguirlas el escándalo.

El año pasado supimos que la actriz Allison Mack (que interpretaba a Chloe Sullivan) estaba vinculada como líder a una secta sexual llamada 'DOS', que maltrataba mujeres y hacía uso de ellas como esclavas sexuales.

Ahora tan solo unos meses después se ha descubierto la vinculación de Kristin Kreuk, protagonista femenina de la misma serie, que no ha tardado en manifestarse al respecto para negar su vinculación con el asunto.

Tal y como recoge el escándalo destapado en el New York Post, las actrices de la exitosa serie juvenil 'Smallville' se inscribieron en el año 2005 en un seminario dirigido por el supuesto gurú de autoayuda, Keith Raniere.

El responsable y creador de la secta, era el fundador de NXIVM la cual a través de la división DOS, las usaba para captar adeptas femeninas y reclutarlas como esclavas sexuales.

Ahora que se espera que de un momento a otro Allison Mack sea arrestada por presunta vinculación con estos hechos, Kristin Kreuk ha hecho uso de su cuenta oficial de Twitter para manifestar su inocencia y rechazo hacia estas tácticas ilegales y dejar claro, en un extenso mensaje, que ella se desvinculó de la secta antes de que comenzaran estos escabrosos sucesos.

"Cuando tenía alrededor de 23 años, hice un curso intensivo en el Executive Programs / NXIVM, lo que entendí como un curso de autoayuda/crecimiento personal que me ayudó a manejar mi timidez, y por eso continué con el programa. Me fui hace unos cinco años y tuve un contacto mínimo con aquellos que aún estaban involucrados. Las acusaciones de que yo estaba en el "círculo interno" o recluté mujeres como "esclavas sexuales" son descaradamente falsas. Durante mi tiempo, nunca fui testigo de ninguna actividad ilegal o infame. Estoy horrorizada y disgustada por lo que ha salido sobre DOS. Gracias a todas las valientes mujeres que se han presentado para compartir sus historias y exponer DOS; No me puedo imaginar lo difícil que ha sido para ellas. Estoy profundamente perturbada y avergonzada de haber formado parte de NXIVM. Espero que la investigación conduzca a la justicia para todas las afectadas".

Hasta el momento la también actriz de la serie, Allison Mack aún no ha hecho ninguna declaración al respecto sobre su supuesta vinculación al fundador de la secta y a los hechos que allí ocurrían.

Polémico líder

El fundador e instigador de la división DOS de la secta NXIVM, Keith Raniere fue arrestado el pasado fin de semana por delitos de tráfico sexual y consumo de drogas.

En en base a sus primeras declaraciones y a varios testimonios recogidos sobre alguna de las víctimas, se ha vinculado a las actrices protagonista de la serie, que eran en teoría usadas como reclamo de captación de víctimas.

Un oscuro hecho que arroja la sombra de la sospecha sobre hasta qué punto las actrices eran conscientes o no de estos hechos ilegales.