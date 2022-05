Rels B cierra su gira por México; confirma dueto con Christian Nodal

El cantante español Daniel Heredia, mejor conocido como Rels B, quien comenzó a producir en la ciudad de Mallorca, y se convirtió en cantante de la mano de los productores Itchy y Buco, realizará colaboraciones con artistas mexicanos durante su estancia en el país en el contexto de su gira "Flakk Tour".

Rels B ya ha colaborado con artistas de la escena urbana mexicana, como lo son Gera MX, y Alemán, sin embargo, en esta ocasión durante la primera conferencia de prensa de su carrera realizada en México, se declaró fanático de Christian Nodal y es muy probable que dentro de poco se dé a conocer una colaboración entre ambos artistas.

"Tengo grandes amigos aquí en México que me tratan muy bien, pero tengo que decir que hay un artista que me gusta mucho y que consumo mucho que se llama Christian Nodal, con él ya he estado trabajando, bueno no puedo decir mucho más, pero posiblemente dentro de poco saldrán cosas", reconoció Rels B.