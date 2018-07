Lupita Nyong’o será parte de 'Los ángeles de Charlie'

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Lupita Nyong’o participará en remake de ‘Los ángeles de Charlie’.

De acuerdo con Vanguardia MX, el nuevo elenco también contará con Kristen Stewart, Naomi Scott y Elizabeth Banks.

La producción de la nueva versión de Los ángeles de Charlie, aunque es probable que sea estrenada hasta 2019, ya empieza a revelar detalles sobre ella, especialmente sobre su proceso de selección de actores y actrices.

Elizabeth Banks (Los juegos del Hambre, Power Rangers) dirigirá y producirá este remake de la popular serie de los 70 que cuenta las aventuras del trío de detectives más sexy del mundo, quienes serán interpretadas por Kristen Stewart (Crepúsculo), Naomi Scott (Power Rangers) y, muy probablemente, Lupita Nyong’o (Black Panther).

