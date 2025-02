¿Renunciará a su Oscar? Karla Sofía Gascón habla sobre su polémica

Karla Sofía Gascón, reconocida actriz y una de las nominadas al Oscar en la categoría de Mejor Actriz, enfrenta una intensa polémica tras la difusión de supuestas publicaciones en redes sociales que han generado controversia entre los internautas.

Ante las críticas, algunos usuarios y periodistas extranjeros han pedido que se le retire la nominación, comparando su caso con el de Ángela Aguilar, quien recientemente también enfrentó una ola de rechazo en redes.

En una entrevista exclusiva con CNN, Gascón se pronunció al respecto, dejando en claro que no planea renunciar a su nominación, ya que considera que lo evaluado es únicamente su trabajo actoral y no su vida personal.

“Yo no puedo renunciar porque lo que se está evaluando es mi trabajo actoral. No he cometido ningún crimen, ni he hecho daño, ni soy racista, ni nada de lo que esta gente intenta hacer creer”, afirmó.