Responde Alejandra Guzmán a rumores de Frida Sofía

Staff

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Alejandra Guzmán presentó su versión de los hechos sobre los reportes de que ha pasado parte de su aislamiento social en drogas y de que mantiene a su hija, Frida Sofía, a través de un comunicado difundido en redes sociales.

"Qué pena tener que aclarar esto en un momento donde la humanidad se encuentra preocupada por la salud mundial. Los que me conocen saben que no soy de escribir estos mensajes, yo digo las cosas directas y a la cara. Soy una persona que no oculto mis errores ni adicciones, día a día trabajo para estar mejor y gracias a Dios estoy en sobriedad y con salud", escribió.