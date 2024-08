Revela Daisy Ridley que fue diagnosticada con la enfermedad de Graves

La protagonista de ‘La joven y el mar’ y estrella de Star Wars, Daisy Ridley, dio a conocer en una entrevista con Women's Health que el año pasado la diagnosticaron con la enfermedad de Graves.

La actriz británica de 32 años, reveló que comenzó a presentar síntomas como fatiga y taquicardia cuando filmaba la película Magpie. Sin embargo, en aquel momento pensó que se debía a que estaba esforzándose demasiado para desempeñar un papel muy estresante.

Cuando asistió a una cita con su endocrinólogo, describió sus síntomas que incluían desde pérdida de peso hasta temblor en las manos. Ante esto, el doctor le explicó a Daisy que la enfermedad de Graves la podría hacer sentir cansada y a la vez nerviosa.

En ese momento, la estrella de Hollywood ‘abrió los ojos’ al darse cuenta que se sentía realmente irritable.

Esta enfermedad es un trastorno del sistema inmunitario que provoca una producción excesiva de hormonas tiroideas, lo que lleva a una condición conocida como hipertiroidismo.

Es por eso que la protagonista de ‘Caos: el inicio’ ha optado por una rutina de medicación diaria y también ha integrado medidas de bienestar como saunas, infrarrojos, crioterapia, masajes, acupuntura y baños, así como una dieta sin gluten para reducir la inflamación.

De acuerdo con Mayo Clinic, aunque cualquier persona puede padecer la enfermedad de Graves, es más frecuente en mujeres y en personas mayores de 30 años.

For WH’s Comebacks Issue cover star Daisy Ridley, embodying Trudy Ederle, the first woman to swim the English Channel in ‘Young Woman And The Sea’ was intense, physically and mentally. She shares how she learned to slow down and listen to her body: https://t.co/Jgco0JKpfH pic.twitter.com/7d6DqPgcYb