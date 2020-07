Revela La Chilindrina la verdadera razón detrás de la cancelación de “El Chavo del 8”

CIUDAD DE MÉXICO.- María Antonieta de las Nieves, “La Chilindrina” recomendó a los televidentes mantenerse aislados, permaneciendo en su casa y respetando la cuarentena para evitar más contagios por coronavirus.

En una entrevista online con el presentador argentino Guillermo Andino para América TV, contó que desde hace tres meses no sale a la calle pues teme exponerse y contagiarse del virus. Sin embargo, encontró en las redes sociales una forma de mantenerse cerca de sus fans. En un video aclaró que no se encuentra en la quiebra como se ha mencionado, a pesar de que su show en circo tuvo que pausarse por la pandemia.