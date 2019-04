Madonna revela nombre de su nuevo disco

Iván Josué Canela García

CIUDAD DE MÉXICO.- Madonna anunció a través de redes sociales el nombre de su nuevo trabajo discográfico: Madame X.

Este proyecto marca el regreso de la "Reina del Pop" a la escena musical, ya que, después de Rebel Heart en 2015, no había estrenado ningún material discográfico.

Según los detalles que reveló la cantante, de 60 años, Madame X es una agente secreta que viaja por todo el mundo, cambiando de identidad, lucha por la libertad y lleva la luz a lugares oscuros.

"Ella es instructora de Cha Cha, profesora, jefa de estado, ama de llaves, ecuestre, prisionera, estudiante, madre, niña, maestra, monja, cantante de cabaret, santa y prostituta", compartió en Instagram.

