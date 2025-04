Revelan detalles de la cuarta entrega de Spider-Man: ‘Brand New Day’

Durante la convención anual ‘Cinemacon’, el director Destin Daniel Cretton reveló detalles sobre la cuarta entrega de Spider-Man, entre ellos, su título oficial: Spider-Man: Brand New Day.

Acerca de esta nueva aventura del arácnido en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), Cretton dio a conocer que las grabaciones del filme comenzarán este verano y llegará a los cines el 31 de julio de 2026.

La estrella detrás de Peter Parker, Tom Holland, no estuvo presente para el anuncio en Las Vegas, ya que actualmente se encuentra grabando escenas para su siguiente proyecto: ‘The Odyssey’ de Christopher Nolan.

Tom Holland deja un mensajes sin spoilers

A pesar de estar a varios kilómetros de distancia del evento, Holland se tomó el tiempo para mandar un video donde expresó su entusiasmo por el regreso de Peter tras los sucesos de ‘No Way Home’.

“Lamento mucho no poder estar con ustedes. Estoy al otro lado del mundo filmando una película. Sé que los dejamos con un gran suspenso al final de ‘No Way Home’, así que ‘Spider-Man: Brand New Day’ es un nuevo comienzo. Es exactamente eso”. “Es todo lo que puedo decir. Eso es todo lo que me han permitido decir. Ya pasé la etapa de soltar spoilers, así que no se preocupen. No lo haré hoy”.

¿De dónde proviene el título de ‘Brand New Day’?

El título hace referencia a una historia de 2008 en la que un evento trascendental altera el universo de Spider-Man, haciendo que todos olviden su identidad. Esta controvertida trama también marcó el fin del matrimonio entre Peter Parker y Mary Jane.

La elección del título resulta significativa, ya que en ‘Spider-Man: No Way Home’ ocurre algo similar: el mundo entero olvida quién es Peter Parker.

Los fans de Marvel esperan el anuncio del regreso de Zendaya y Jacob Batalon como MJ y Ned en ‘Spider-Man: Brand New Day’. Mientras tanto, se ha confirmado que Sadie Sink formará parte de la próxima película del arácnido, aunque el papel que interpretará sigue siendo un misterio.

Se rumora que Sink estaría a cargo de darle vida a la mutante Jean Grey, un personaje que la gente ya conoce desde hace varios años, gracias a las actuaciones de Famke Janssen y Sophie Turner.

Hasta el momento, se desconoce si otra estrella se unirá al reparto de ‘Spider-Man: Brand New Day’, pero tratándose del UCM, es casi seguro que todavía quedan unas cuantas sorpresas.

Los dueños de cines celebran el regreso de Peter Parker a la gran pantalla, y no es para menos. Las películas de Tom Holland como Spider-Man han sido auténticos fenómenos de taquilla: en 2017, ‘Spider-Man: Homecoming’ recaudó 880 millones de dólares, seguido por ‘Spider-Man: Far From Home’ en 2019, que superó los 1.130 millones. Pero el verdadero hito llegó en 2021 con ‘Spider-Man: No Way Home’, que no solo alcanzó los 1.900 millones de dólares, sino que se convirtió en el primer gran éxito cinematográfico tras la pandemia.

