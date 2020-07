Revelan el triste testimonio del hijo de Naya Rivera tras la desaparición de su madre

Los Ángeles.- Las autoridades buscaban el jueves a la actriz de "Glee" Naya Rivera en un lago del sur de California, al día siguiente que su hijo de 4 años fue encontrado solo en un bote arrendado.

Más de 80 personas usando helicópteros, drones y vehículos todo terreno, incluyendo buzos, participaban en la búsqueda, dijo la policía del condado de Ventura. Los esfuerzos comenzaron el miércoles y se suspendieron durante la noche, pero se reanudaron el jueves por la mañana en el Lago Piru, 90 kilómetros al noroeste de Los Ángeles, en el Bosque Nacional Los Padres.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra