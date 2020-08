Revelan fecha de llegada de Disney Plus a México

Ciudad de México.- Aunque el días pasados ya se había dado a conocer que la plataforma Disney Plus llegaría a México en noviembre, este martes un aparente "error", reveló el día exacto del arribo del servicio streaming al país.

Fue a través de un tweet proveniente de la cuenta oficial de Disney+ que se dio a conocer que será el 17 de noviembre cuando el servicio llegue a México.

Aunque el mensaje que reveló esta fecha parece un error, no lo es: con un texto que incluye la frase '[NO PUBLICAR]', se dio a conocer el día que llegará a México y América Latina la plataforma Disney Plus.

"[NO PUBLICAR] Posteo anunciando el lanzamiento de Disney+ en Latinoamérica el 17 de noviembre. *Nota: usar hashtag #DisneyPlus", publicó este martes la plataforma de streaming en su cuenta de Twitter.

[NO PUBLICAR]

Posteo anunciando el lanzamiento de Disney+ en Latinoamérica el 17 de noviembre.



*Nota: usar hashtag #DisneyPlus — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) August 18, 2020

Este anuncio “disfrazado” de error continuó cuando la cuenta general de Disney Plus publicó un tuit más en el que algunos de los personajes de Disney fueron los protagonistas.

"UN MOMENTO, este anuncio no estaba en nuestro calendario de hoy”.

Los tweets continuaron haciendo alusión a películas de la empresa, uno de ellos fue el mensaje de Mike Wazowski de “Monsters Inc”, quien detalló que estaba "trabajando en su papeleo" y Hei Hei de Moana gritando tras el anuncio.

Disney + Pixar + Marvel + Star Wars + National Geographic = #DisneyPlus 🤯

Todo en un mismo lugar. Disponible 17 de noviembre. pic.twitter.com/B0cOH5o76K — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) August 18, 2020

Fue el jueves pasado cuando la compañía había anunciado que sería noviembre la fecha en la que el servicio arribaría en Latinoamérica, pero no había revelado la fecha exacta.

Disney+ tendrá todos los títulos originales producidos por y para Disney, así como las colecciones completas de todos los contenidos disponibles de Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, exclusivos para la plataforma.