Revelan la identidad de la mamá de Chicago West Kardashian

CIUDAD DE MÉXICO.- La llegada de Chicago West Kardashian, hija de Kanye West y Kim Kardashian ha dado mucho de qué hablar desde que se supo que sus padres decidieran elegir el método de embarazo subrogado, la duda era quién sería la mujer que le prestaría su vientre a la socialité, sin embargo, se ha resuelto gracias ha que se reveló la identidad de la 'verdadera' madre.

De acuerdo con el portal El Debate, la noticia se da en medios internacionales. Después de todo un embarazo y unos cuantos meses más, por fin la identidad de la mujer que le alquiló su vientre a Kim Kardashian y le dio a la pequeña Chicago, fue revelada por ella misma o más bien, por su reality.

Todo mundo se preguntaba cómo sería la identidad de la mujer, y era algo que también querían conocer. Kim Kardashian. Dicha mujer trajo mucha felicidad a la vida de la famosa celebridad estadounidense.

En uno de los más recientes episodios de "Keeping Up With The Kardashians" llega esta mujer llamada Lorena a convivir con todo el clan para que la conozcan y que además los más fans de las Kardashian Jenner, puedan conocerla también.

"En este capítulo, Lorena cuenta sobre lo que vivió durante el embarazo que tuvo para poder darle a Kim y a Kanye su tercer bebé. "Me gusta estar embarazada. Sé que suena demasiado raro. El embarazo se siente muy natural, es lo que debo hacer", contó a la familia.

Aunque no se muestra por completo su rostro, por fin se puede ver parte de cómo es la mujer que le alquiló su vientre a Kim.