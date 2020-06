Revelan como Meghan Markel perdió el cariño de los empleados del palacio

CIUDAD DE MÉXICO.- Antes de que se retirará como miembro principal de la familia real británica, Meghan Markle fue apodada como "la Duquesa de lo difícil", informó Fox News.

De acuerdo con Tom Quinn, autor del libro Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle, algunos trabajadores señalaron que Markle había sido demasiado exigente con sus peticiones cuando recién había llegado al palacio.

Quinn compartió que parte del personal dijo que ella los llamaba durante la noche y enviaba correos a las 5 de la mañana.

Reflejado en su publicación, Quinn destacó que los apodos poco halagadores de Markle provenían del personal y no de los medios británicos.

"Los apodos, son inevitables. La prensa británica es famosa por tomar a alguien y decir lo maravilloso que es, pero luego esa historia termina y necesitan algo más. Así que hacen lo contrario, se van contra esa persona. Los apodos fueron recogidos por la prensa y usados contra Meghan", contó.

El experto en realeza también compartió que inicialmente el personal la amaba. Según Quinn, las críticas a Markle empeoraron después de que ella habló públicamente en contra de la prensa británica.

En el documental Harry & Meghan: An African Journey (2019), la Duquesa de Sussex admitió que no estaba preparada para el despiadado escrutinio de los medios al que se veía sometida luego de casarse con el Príncipe Enrique.

"No tenía idea. Cuando conocí a mi ahora esposo, mis amigos estaban muy felices porque yo estaba muy feliz, pero me dijeron: 'es genial, pero no deberías seguir porque la prensa británica destruirá tu vida", dijo Markle.

En ese momento, la pareja también había emprendido acciones legales contra ciertos puntos de venta británicos por violación de la privacidad y piratería telefónica.

Quinn señaló que a lo largo de la historia, la realeza ha seguido una regla cuando se trata de la prensa: nunca se queje, nunca explique.

Durante toda su relación, Markle ha contado con el apoyo incondicional del Príncipe Harry.