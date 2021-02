Revelan el nuevo aspecto de Jared Leto como el Joker en el “Snyder cut”

Cancún, Quintana Roo.- Este martes se dio a conocer las primeras imágenes de Jared Leto como el nuevo Joker de la “Justice League” en la versión de Zack Snyder, película que se transmitirá exclusivamente en HBO Max.

Las fotos fueron reveladas por la revista Vanity Fair y en ellas se ve a un tenebroso “Joker”, con el cabello largo y un camisón de clínica psiquiátrica.

Esta versión se ha conocido como el “Snyder cut”, ya que sería la película que el director quiso filmar, pero que por diferencias con Warner Bros. y la muerte de una de sus hijas terminó abandonando, para luego entregarle el liderazgo del proyecto a Joss Whedon.

Previamente Snyder había compartido otra imagen. “Increíble personaje que creaste. Honrado de que nuestros mundos choquen”, escribió el director etiquetando a David Ayer, director de Escuadrón Suicida (2016), y a Leto.

Amazing character you created. Honored to have our worlds collide. @DavidAyerMovies @JaredLeto pic.twitter.com/6FubzkPh4Y