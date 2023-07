Revelan nuevos detalles de “La Purga 6” con Frank Grillo

La franquicia de “The Purge” o “La Purga” como es conocida en Latinoamérica se ha consolidado como un éxito taquillero una sexta entrega está en desarrollo, el director, guionista y productor James DeMonaco reveló nuevos detalles que los seguidores de la saga pueden esperar.

El creador de la franquicia concedió una entrevista para el medio Collider, anticipando que manejaran un tono aún más siniestro que sus predecesoras, prometiendo proporcionar “una versión de pesadilla” de la actualidad que se visualiza en los Estados Unidos.

Anticipando que la violencia escalará y mostrara en esta realidad distópica como la nación de las barras y las estrellas, se encuentra completamente dividida y fracturada por diversas ideologías, por lo que la política e intolerancia nuevamente serán temas centrales en el nuevo filme.

Anticipando que cada estado se ha apartado de acuerdo a sus creencias intensificando los conflictos narrados, sobre todo porque ya no están limitados a la premisa de que una versión alternativa de políticos llamados “Los nuevos padres fundadores” permitían en la nación estadounidense una celebración anual donde autorizaban por un periodo de 12 horas que se cometiera cualquier crimen incluido el asesinato sin que hubiera repercusiones.

A lo largo de la franquicia todo escaló y la situación se les salió de las manos llevando a un caos total que las autoridades ya no pudieron frenar.

Previamente DeMonaco le reveló al medio de “The Playlist” que la Purga 6 pese a tener su guion listo, estaba un poco en el limbo pero la última decisión depende de Universal Studios y va relacionado con temas enfocados en principalmente a que requiere de un gran presupuesto.

Una de las prioridades es que el personaje de Leo Barnes interpretado por Frank Grillo, este de regreso a lo largo de la franquicia actores y actrices de renombre han participado como Ethan Hawke, Lena Headey, Elizabeth Mitchell, Marisa Tomei.

Mientras que en The Purge 5 que originalmente fue planeado como el gran final fue protagonizada por los mexicanos Ana de la Reguera y Tenoch Huerta.

Además el éxito de la saga cinematográfico se expandió con una serie de televisión que en Latinoamérica está disponible por Amazon Prime Video en la segunda temporada la mexicana Paola Núñez tuvo un rol protagónico.

La Purga 6 aún no cuenta con una fecha de lanzamiento tentativa.

‘THE PURGE 6’ would follow an America being broken into states based on ideology, sexuality & religion.



“You have your Black state, your gay state, your white evangelical state. And it’s really a broken country.”



(Source: https://t.co/JbU29fX4xI) pic.twitter.com/nQLaSOdTXc