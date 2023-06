Revelan nuevos detalles de la serie live action de “Avatar: The Last Airbender”

El programa reinicio live action de “Avatar: The Last Airbender” es uno de los principales proyectos de la plataforma streaming Netflix.

En el evento TUDUM, revelaron nuevos aspectos del proyecto incluyendo el primer vistazo al cuarteto protagónico.

Se confirmó que la nueva versión llegará en 2024 será protagonizada por Gordon Cormier en el papel principal de Aang, Kiawentiio retrata a Katara, mientras que Ian Ousley será Sokka.

Mientras que Dallas Liu interpretará al príncipe Zuko, al menos los primeros vistazos lucen muy fieles a los looks de sus contrapartes en la animación.

Inspirado en la aclamada serie de animada de Nickelodeon que en Latinoamérica fue nombrada como “Avatar: la leyenda de Aang” fue emitida de 2005-2008 y mantiene una base de fans muy sólida, por lo que el show televisivo de acción real tendrá expectativas altas.

En el programa animado Aang era un joven que ama divertirse y no quiere aceptar que su destino es ser el Avatar, por azares del destino termina congelado con su bisonte volador Apa.

Despertando miles de años después siendo rescatado por Katara y Sokka para enterarse que es el último maestro aire.

Debe restablecer el equilibro y acabar con el oscuro reinado de la Nación del Fuego, por lo que debe aprender a controlar los otros elementos con ayuda de sus amigos y aliados mientras emprende un viaje a la madurez.

En el camino enfrentará a múltiples enemigos que incluyen en un inicio al príncipe Zuko que intenta reivindicarse con su familia capturando al Avatar.

Albert Kim será el showrunner del live action de Avatar: The Last Airbender, otros miembros destacados del reparto incluyen a Paul Sun-Hyung Lee como el general Iroh y Daniel Dae Kim como el Señor del Fuego Ozai, de momento se contempla que su primera temporada se conforme de ocho episodios.

First look at Netflix’s live-action ‘AVATAR: THE LAST AIRBENDER’ series. Releasing in 2024. pic.twitter.com/ufmc6DzC33

The first teaser for the live-action ‘AVATAR: THE LAST AIRBENDER’ series has been released.



The series releases on Netflix in 2024. pic.twitter.com/OBLtChuBi0