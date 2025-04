Revelan primer vistazo del filme ‘The Mandalorian & Grogu’ en Tokio

Después de siete años sin una entrega cinematográfica, la saga Star Wars regresa a la pantalla grande con The Mandalorian & Grogu, cuyo primer adelanto fue presentado durante el evento Star Wars Celebration en Tokio, Japón.

Lucasfilm y Disney ofrecieron a los fans un primer vistazo exclusivo de esta esperada producción derivada de The Mandalorian, la exitosa serie de Disney+.

El director Jon Favreau, quien también coescribió el guión junto a Dave Filoni —referente clave en el universo Star Wars— estuvo presente para presentar el metraje. El estreno está programado para el 22 de mayo de 2026.

Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jon Favreau and a few special friends came together to celebrate The Mandalorian and Grogu during Star Wars Celebration Japan.



The Mandalorian and Grogu comes to theaters May 22, 2026. pic.twitter.com/DjJrV8laMw