Revelan primeras imágenes del live action de La Sirenita

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Mientras Disney continua trabajando en su nueva película live-action de La Sirenita, The Wonderful World of Disney y ABC dieron a conocer el primer vistazo a The Little Mermaid Live!, un nuevo proyecto televisivo que quiere llevar a los espectadores a otro tipo de aventura bajo el mar.

De acuerdo a su descripción oficial e información de La Tercera, The Little Mermaid Live! contará con actuaciones musicales en vivo de su elenco que serán entrelazadas en una transmisión de la película original en algo que es descrito como “formato híbrido nunca antes visto” y según sus responsables “presentará decorados y trajes bellamente intrincados, con música de la película original”.

El elenco de esta nueva apuesta basada en la clásica historia de La Sirenita es encabezado por Auli’i Cravalho (Rise) como Ariel y también contará con Queen Latifah (Star) como Ursula; John Stamos (Fuller House) como el Chef Louis; Graham Phillips (The Good Wife) como el Príncipe Eric y Shaggy en la voz de Sebastián.

The Little Mermaid Live! será emitido el 5 de noviembre en Estados Unidos.