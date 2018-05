Revelan las últimas palabras de Groot en Infinity War

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Sin duda, Groot es uno de los personajes más amados por los fans dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

De acuerdo con información de Milenio y Life and Stlye, desde su debut en Guardians of the Galaxy, hasta ahora en la popular Avengers: Infinity War, este personaje ha conmovido y se ha instalado en las preferencias de más de uno.

Como sabrás, al final de la trama, Thanos logra apoderarse de todas las gemas del infinito, gracias a lo cual puede llevar a cabo su plan de eliminar de la faz del Universo a la mitad de la población.

Apenas el chasquido de sus dedos bastó para que acabara con la existencia de miles de seres vivos, entre ellos algunos de los Vengadores más queridos por la audiencia, como fue el caso de Groot.

El director James Gunn, quien ha estado detrás de Guardians of the Galaxy, reveló qué dijo Groot en la secuencia donde se despide de su mejor amigo Rocket.

¡Así es! El pequeño Groot miró a Rocket Raccoon y, antes de desintegrarse, le dijo: ¡Papá!

Las lágrimas que muchos fans derramaron ante la muerte de sus personajes más queridos no han sido en vano, pues Avengers: Infinity War se convirtió en la película más taquillera de la historia a tan sólo 10 días de su estreno.

De hecho, el mismo Gunn se dijo sorprendido por la reacción en redes sociales:

I knew my answer to the spoiler question last night was touching and sad, but I really did not expect to wake up to so many tweets of people telling me they’re crying. Sorry for that if you’re at work or whatever. But it means a lot to me you love the characters as much as I do. https://t.co/r0LM6TPzYd