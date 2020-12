Sale a la luz el tráiler del documental de Billie Eilish

ESTADOS UNIDOS.- El tráiler del documental Billie Eilish: The World's A Little Blurry, en el que se cuenta la evolución de la cantante fue dado a conocer este martes.

Este documental da a conocer la historia de Eilish desde sus inicios hasta que consiguió ser una estrella de nivel mundial, su faceta como compositora y cantante.

El documental es de Apple Original Films, en asociación con Interscope Films, The Darkroom, This Machine y Lighthouse Management & Media ofrece un trabajo íntimo sobre la vida de la adolescente, sus relaciones familiares, sus vivencias mientras lanzaba el álbum When we all Fall Asleep, Where Do We Go?

“Billie Eilish: The World’s A Little Blurry”

The documentary film

Coming to theaters and Apple TV+ Feb 26@AppleTV @rjcutler pic.twitter.com/buU6z3hCnD — billie eilish (@billieeilish) December 15, 2020

La cinta cuenta con la dirección de R.J. Cutler, documentalista que incluso ha realizado trabajos sobre campañas políticas de senadores, congresistas y aspirantes a la Casa Blanca, como en The War Room, sobre la campaña electoral de Bill Clinton en 1992, que obtuvo una nominación de la Academia de Hollywood.

Billie Eilish: The World's A Little Blurry se estrenará en cines por NEON y globalmente en Apple TV+ el 26 de febrero de 2021.