Vanity Fair 'arruina' su edición especial de Hollywood

ESTADOS UNIDOS.- La revista Vanity Fair ha desatado críticas y dado rienda suelta a los mejores memes de la semana tras cometer un error que medios de todo el mundo tachan de inaceptable.

En su edición especial anual sobre las estrellas más extraordinarias de Hollywood tuvieron un error de edición al “poner” tres brazos a Oprah Winfrey y tres piernas a Reese Witherspoon.

La falla en la portada — en la que aparecen Oprah Winfrey, Robert De Niro, Nicole Kidman, Tom Hanks, Reese Witherspoon, Gal Gadot, Harrison Ford, Claire Foy y Jessica Chastain— acaparó rápidamente la atención en la red y los memes no se hicieron esperar. Incluso, las implicadas tomaron parte en la discusión y con humor pidieron ser aceptadas con sus extremidades adicionales.

"Bueno… imagino que todo el mundo lo sabe ahora… tengo tres piernas. Espero que puedan aún aceptarme por quién soy (y nunca me disculparé por acurrucarme con Oprah… si tienen la oportunidad, lo recomiendo)", posteó Reese en Twitter; y ante su genial comentario, Oprah replicó: "Acepto tu tercera pierna, como sé que tú aceptas mi tercera mano".

Tras las polémica que generó el epic fail, la revista, una de las más importantes de Estados Unidos y el mundo, aceptó su error en la edición de la imagen de Oprah y justificó la de Reese: "Aunque nos hubiera encantado la exclusiva de las tres piernas de Witherspoon, desafortunadamente es solo el forro de su vestido (…) En cuanto a @Oprah, ¿cómo podemos esperar que haga malabares con solo dos manos? (Estamos corrigiendo este error en línea)”.

Well...I guess everybody knows now...I have 3 legs. I hope you can still accept me for who I am. 😃( and I will never apologize for snuggling @Oprah .. if you get the opportunity, I highly recommend it;) https://t.co/6GyrfWxNSY — Reese Witherspoon (@RWitherspoon) 25 de enero de 2018

I accept your 3d leg. As I know you accept my 3d hand👋🏾👋🏾👋🏾❤️ — Oprah Winfrey (@Oprah) 25 de enero de 2018

While we would have loved the exclusive on @RWitherspoon's three legs, unfortunately it's just the lining of her dress. https://t.co/HJjvbc037S — VANITY FAIR (@VanityFair) 25 de enero de 2018

As for @Oprah, how can we expect her to juggle it all with just two hands?

¯\_(ツ)_/¯_/¯ (We are correcting this error​ online​.) https://t.co/QNd74YtSTz — VANITY FAIR (@VanityFair) 25 de enero de 2018

