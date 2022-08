Ricardo Arjona califica al lenguaje inclusivo como ‘pérdida de tiempo’

Para muchas personas el lenguaje inclusivo significa un avance, como sociedad, en el intento de reconocer e incluir las distintas identidades de género, además de eliminar los términos sexistas; aunque su aparición y su uso han dividido opiniones, es Ricardo Arjona quien ha causado gran polémica al asegurar que lo considera como una pérdida de tiempo.

Todo sucedió durante el concierto que el guatemalteco ofreció este fin de semana en la ciudad de Asunción, en Paraguay; ahí habló sobre la pandemia y criticó duramente que durante el confinamiento hayan pasado cosas "vulgares" como cambiarle las vocales a las palabras.

"Aparecieron 32 géneros, cómo si importante fuera sumar géneros y no respetar por lo que quiera ser. Empezó a aparecer gente que desfilaba por las calles tratando de cambiarle las vocales a las palabras y yo tendría que saludar esta noche a 'todes', por ejemplo", dijo.

Arjona, también se tomó el tiempo para hablar sobre la era virtual, las redes sociales y el excesivo uso de los celulares, el cual asegura, ha echado a perder las cosas y lo calificó como "mucho tiempo desperdiciado".

En su breve mensaje también se dijo un aliado en la lucha de las mujeres por conseguir mejores condiciones para su género: "Apareció gente que desfilaba por las calles y decía que las mujeres debían ganar igual que los hombres, y yo decía: ¿y por qué no pueden ganas más?".

Sin embargo, las palabras del intérprete de "El problema" no fueron muy bien recibidas en las plataformas que tanto criticó, y diferentes usuarios lo tacharon de politizar su música y de ser intolerante con la comunidad LGBT+: "¿Qué es lo que hace un taxista opinando de género?", "¿Estamos hablando del mismo autor de 'Si el Norte fuera Sur'?", "No se trata del idioma, se trata de inclusión", son solo algunos de los comentarios que pueden leerse.

Pero no todos estuvieron en contra de Arjona, también hubo quienes aplaudieron su opinión, eso sí, no perdieron la oportunidad para arremeter contra su música: "Qué bien lo que dijo, pero que no cante", "Odio su música, pero ahora me cae bien", "No canta bien, pero habló bien", "Acabo de perdonarlo por su mediocre música", expresaron.

Ricardo Arjona aniquila la plandemia y destruye a los progres.

No me gusta su musica pero esta basadisimo.

Aplausos de pie. pic.twitter.com/xB19Jjwl9h — Horacio Rubio (@HoracioRubio97) August 17, 2022

(Con información de El Universal)