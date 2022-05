Las vivencias de Ricardo Montaner y su familia llegarán en una serie de Disney+, el cual ya lanzó su primer adelanto, en el que los integrantes hablan de quiénes son y qué significa ser parte de una familia musical como esta.

"Estamos muy emocionados de poder compartir con ustedes más de lo que somos #LosMontaner", escribió Evaluna en su cuenta de Instagram para acompañar el video de la serie se podrá ver a través de Disney+.

Ricky, Mau, Evaluna y el esposo de ella, el colombiano Camilo pueden verse en este adelanto en el que dejan claro que la música es algo esencial en esta familia tan peculiar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Evaluna Montaner de Echeverry (@evaluna)

Para Montaner la familia es el "verdadero tesoro" y recientemente en una entrevista dijo que estaba "bien" enojarse "cuando se meten" con tu familia.

"Quien toca a mi familia con un soplido me va a tener a mi ahí; ese es el tesoro que yo tengo, el tesoro de verdad, el amor es una cosa que no se hereda, se adquiere con años de paciencia y dedicación", opinó.

Camilo, por su parte, dijo sentirse "muy bendecido" por el respaldo que "siempre" le ha dado su suegro en la escena artística y a nivel personal.

"Desde siempre mi suegro estaba ahí, poniendo mi nombre en lugares donde nadie sabía quién era yo (...) me siento muy feliz de tener la familia que tengo; me encantan los retos y compartir escenario con mi suegro me genera un reto gigante. Toda mi vida lo he tenido como referente y ahora me ha tocado la dicha de compartir con él en un espectáculo", dijo el colombiano que hace poco se estrenó como papá con Índigo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla)

(Con información de El Universal)