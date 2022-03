Masacre innecesaria: Ricardo Montaner sobre pelea de Residente y J Balvin

Tras la aparente larga lista de indirectas que René Pérez mejor conocido como “Residente” lanzó al reguetonero J Balvin, el cantautor, Ricardo Montaner expresó su opinión acerca de esta pelea, la cual calificó como una masacre innecesaria.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el intérprete de “Tan enamorados” manifestó que ver como dos artistas pelean le causa una gran tristeza y un desperdicio de talento sin razón.

“He visto con tristeza como dos colegas (diferentes) se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón” escribió Montaner

He visto con tristeza como dos colegas(diferentes)se ensañan hasta sacarse sangre.

Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado ,una masacre innecesaria,una ironía,un despilfarro de talento en una causa sin razón. — Ricardo Montaner (@montanertwiter) March 4, 2022

Ricardo Montaner envió un consejo a Residente donde pidió hacer las paces con el intérprete de “Qué más pues”.

“El éxito no es culpable de tus sin sabores, ni la rabia es excusa para tus errores, yo te invito residente a un abrazo enorme, a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo…” se lee en el tuit del cantautor.

El éxito no es culpable de tus sin sabores,ni la rabia es excusa para tus errores ,yo te invito residente a un abrazo enorme ,a José y a quienes para ti sean inferiores.

no me culpes,no me cobres si algún día te encuentro,esto solo es un consejo de este cantante viejo… — Ricardo Montaner (@montanertwiter) March 4, 2022

Finalmente, Montaner aseguró que un día se darán cuenta del error que cometieron.

“Algún día entenderán, que no era necesario, haberse batido a duelo, haberse acribillado.

Yo sé que ustedes dirán que este papel no me toca, yo pienso que de la abundancia del corazón, habla la boca” Dense un abrazo queridos… No hace falta tanto frío… Los quiero Ricardo” finalizó en su mensaje Montaner.