Ricardo O' Farrill denuncia violencia en clínica de rehabilitación

Después de permanecer alejado de las redes sociales, Ricardo O' Farrill volvió para comentar que fue maltratado en la clínica Margarita y que sus familiares estaban intentando vender sus cosas.

Anteriormente su familia publicó un mensaje escueto donde compartían que el comediante ya estaba siendo tratado por un equipo de profesionales y que en conjunto cuidarían de O' Farrill.

En la transmisión Ricardo O' Farrill cuenta que estuvo amarrado por horas y que si no hubiera sido por un compañero que lo ayudó ahorita estaría muerto.

"Mientras, en la clínica, yo estaba sufriendo maltrato. En el transporte me convulsioné dos veces, estuve gritando que pararan. Me convulsioné y gracias a un compañero adicto al cristal, Pablo, me separó la lengua con un abatelenguas. Yo estuve amarrado tres horas" , agregó.