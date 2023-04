Ricardo O'Farrill está en tratamiento, revela su familia

Tras los últimos en vivos que realizó el comediante Ricardo O'Farrill durante el lunes, donde mencionó experiencias polémicas que ha vivido en el ambiente del stand up, internautas comenzaron a especular sobre su estado, por lo que su familia aclara cuál es su situación actual.

A través de un breve comunicado difundido en las redes sociales del famoso, se dio a conocer que lo tienen en tratamiento:

"Queremos comunicar a toda la audiencia de Ricardo, que su familia y un equipo cercano de profesionales estamos cuidando de él y se encuentra bien. Muchas gracias por todas las muestras de apoyo, cariño y preocupación. Familia O´Farril Lozano".

En las transmisiones en vivo, donde se le veía alterado, O'Farrill relató que tuvo un altercado en la tornaboda de su colega Mau Nieto y Carla Fernández este fin de semana, por lo que recurrió a sus redes sociales para revelar situaciones polémicas que han surgido en el medio del stand up.

Entre sus declaraciones, destapó una supuesta alteración con drogas de una bebida de una mujer, por parte de Mau Nieto, quien fue demandado en agosto de 2022 por abuso sexual, y algunos de los excesos, como alcoholismo, que vio en otros de sus colegas.

A mi no me gusta el chisme, me encanta. Aquí les traigo un poco más de lo que está pasando con Richie O’Farrill y el stand up en México, ya hasta Franco Escamilla salió embarrado. Dicen que Ricardo O’Farrill, es como el Alfredo Adame del stand up, sea o no el chisme esta bueno. pic.twitter.com/gsFvqz55kA