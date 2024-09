Richard Gere recibe aclamado premio en la gala benéfica amfAR 2024

Cada año, el Festival de Cine de Venecia trae consigo la esperada gala benéfica amfAR, que en su edición de 2024 reunió a destacadas estrellas de Hollywood como Richard Gere, Antonio Banderas y Kate Beckinsale, entre otros.

En esta ocasión, Gere, acompañado por su esposa Alejandra Silva en diversos eventos, fue honrado con el Premio a la Inspiración de amfAR.

George and Amal Clooney, Richard Gere, Felicity Jones, Adrien Brody and more walked the #Venice2024 red carpet on Sunday.



See photos here: https://t.co/5btKtt1O17 pic.twitter.com/vVFaAQIN2o