Richard Gere recibe Premio Goya y afirma: 'Trump es un matón'

Durante la gala de los Premios Goya celebrada en Granada, España, el actor estadounidense Richard Gere recibió un premio internacional honorífico por su destacada trayectoria cinematográfica y su compromiso social.

En su discurso de aceptación, el actor aprovechó la oportunidad para expresar duras críticas hacia el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, calificándolo como un "matón" y señalando que su país atraviesa "un momento muy oscuro".

Richard Gere on the spreading infection of authoritarianism: “I come from America, which is in a very dark place, where a bully and a thug is the president, but it doesn't just happen in the United States - it’s happening everywhere " pic.twitter.com/uZ7WcxzpB5