Ricky Martin sube provocativa foto a Instagram

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricky Martin ha causado gran controversia en redes sociales luego de que compartiera en su cuenta de Instagram una fotografía donde aparece su trasero desnudo, durante los ensayos del espectáculo que ofrecerá en Las Vegas a partir del 15 de marzo.

"Preparándome para otra temporada de ‘All In’ en Las Vegas".

“Preparándome para otra temporada de ‘All In’ en Las Vegas. Empezando esta semana, no se lo pierdan”, expresó el boricua junto a la foto que logró acaparar la mirada de, hasta el momento, más de 50 mil seguidores, informa el portal de entretenimiento Quién.

Una de las primeras personas en reaccionar a este atrevido post de Instagram fue su esposo, Jwan Yosef, quien se limitó a utilizar emojis de melocotones y corazones en la imagen, dando a entender que sin duda, aprobaba la publicación de su esposo.

No obstante, algunos de sus followers no tomaron esta foto con buen ánimo, pues además de obtener comentarios en los que los fans alabaron sus atributos, hubo también opiniones de usuarios que desaprobaron esta foto. “No necesitas esto Ricky”, escribió un usuario, mientras que otros emitieron opiniones sobre que esto no era un buen ejemplo para su familia.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el puertorriqueño aparece mostrando su derrière en redes sociales, pues hace algunos meses Penélope Cruz compartió una imagen del momento en que a Ricky Martin le maquillaban el tatuaje de la espalda baja para la grabación de la serie “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”.