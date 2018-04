Por esta razón Ricky Martin tardó en revelar su homosexualidad

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace ocho años, Ricky Martin acaparó los reflectores al hacer público que es gay. Ahora, padre de dos hijos y casado con Jwan Yosef, ha dicho lo difícil que fue para él ocultar su homosexualidad durante su carrera.

En una entrevista con la revista Attitude, el cantante dijo que, "yo era un hombre gay encerrado que estaba ocultándome de mis compañeros. Tenía relaciones con otros hombres que estaban en el clóset y tenía otras relaciones con hombres que no estaban en el armario, pero que por mí volvieron al armario".

Según el portal The HuffPost, Ricky reconoció que el papel que protagoniza en la serie "Versace" le, "ha hecho revivir todo lo que hice para ocultar mi homosexualidad". Y añadió: "perdí mucha energía tratando de manipular mi sexualidad".

El puertorriqueño de 46 años, contó que se sometió a su carrera. "No abrí las puertas a nuevas relaciones, y no estoy hablando de relaciones románticas, estoy hablando de cualquier relación, porque no quería que la gente me conociera demasiado. Ni siquiera me sentaba y mantenía una relación genial con productores increíbles o grandes directores de cine, porque temía que si pasaban más de dos horas sentados conmigo conocerían mi naturaleza".

Ricky Martin también habló de cómo conoció a su ahora esposo Jwan Yosef. "Lo contacté por Instagram y hablamos durante seis meses. Simplemente nos estuvimos enviando mensajes, hablando sobre la vida y los problemas existenciales ", narró.

Acerca de su primer encuentro, dijo que lo primero que pensó fue: "Me voy a casar con este hombre. Y aparentemente él dijo exactamente lo mismo".

Esta no es la primera vez que Ricky Martin habla abiertamente acerca de su sexualidad. A finales de noviembre de 2010, el cantante dijo a Oprah Winfrey que decidió hacer pública su homosexualidad cuanto tuvo a sus hijos, Mateo y Valentino.