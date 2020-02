Ricky Martin abrió la primera noche de Viña del Mar

Chile.- El Festival de Viña del Mar, uno de los más importantes de Latinoamérica, quedó inaugurado el domingo pasado con la presentación de la estrella pop, Ricky Martin.

El reconocido intérprete puertorriqueño fue ovacionado por el público que se hizo presente en el Anfiteatro de la Quinta Vergara, ubicada en la región de Valparaíso de Chile, y sorprendió a todos al darle un beso de “pollito” a los presentadores María Luisa Godoy y Martín Cárcamo.

Ricky Martin dio inicio a su participación en el festival con su nuevo sencillo “Tiburones”, de su próximo material de studio. Acompañado de músicos y bailarines el cantante arrancó una gran ovación del público que entusiasta lo esperaba.

Inmediatamente comenzó con un recorrido por sus éxitos, como “Livin’ la vida loca”, “Te extraño, te olvido, te amo”, “Tal vez”, “Vuelve" y “Pégate”. Por supuesto, no quedaron fuera del setlist los éxitos más recientes, “La mordidita” y “Vente Pa´ca”.

En una de sus canciones más emblemáticas, “Fuego contra fuego”, al puertorriqueño se le olvidó la letra reflejando en su rostro el error que protagonizó, tomándose el momento con humor.

#festivalviñadelmar Chile 🇨🇱Hoy fue mi sexta vez presentándome ante el monstruo de la quinta Vergara. No deja de intimidar. Pero siempre creces como artista. Gracias gracias gracias #Chile 📸 : Agencia Uno pic.twitter.com/iv9RiWZvh6 — Ricky Martin (@ricky_martin) February 24, 2020

De todas formas, el momento de su presentación que tuvo mayor repercusión no estuvo vinculado con la música. En las redes sociales no tardaron en multiplicarse los comentarios sobre el ex Menudo después de que besara a los anfitriones.

Todo sucedió cuando María Luisa Godoy le pidió a Ricky si ambos podían darle un beso en la mejilla “en representación de todos sus fanáticos”. Sin dudarlo, el boricua sorprendió a Cárcamo con un “piquito” y quiso hacer lo propio con ella, quien se corrió para que la besara en la mejilla.

¡Hoy inicia el #FestivalViñaDelMar! 🎤 ¿Cual es el show que más están esperando? 🎶 #Viña2020 pic.twitter.com/lEEvdmzmAQ — Star Arsis Entertainment Group (@StarArsis) February 23, 2020

El comienzo del evento estuvo marcado por violentas protestas y enfrentamientos con la policía, en el marco de las manifestaciones sociales que han sacudido Chile desde mediados de octubre.

(con información de Infobae, el Clarín y Hola!)