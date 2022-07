Ricky Martin negó rotundamente las acusaciones de violencia familiar que lo llevaron a recibir una orden de restricción, ya que la persona alegaba que temía por su vida porque sufría constante acoso por parte del cantante.

El puertorriqueño decidió compartir un comunicado para sus fans y seguidores que se han solidarizado con él, agradeció el apoyo y destacó que las alegaciones son completamente falsas, por lo que enfrentará el proceso legal con responsabilidad.

“La orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza. Por ser un asunto legal en curso no puedo hacer expresiones particulares. Agradezco las innumerables muestras de solidaridad y las recibo con todo mi corazón. Ricky Martin”, se lee en la misiva.

Ricky Martin y la orden de restricción

Un juez de control emitió un una orden de restricción contra el intérprete de “Lo mejor de mi vida eres tú” por violencia familiar.

De acuerdo con varios medios de comunicación el demandante supuestamente es un sobrino del cantante, sin embargo esta información no ha sido confirmada ni desmentida por Martin.

Según el medio The Associated Press, el portavoz de la policía Axel Valencia comentó que la orden fue firmada el viernes, luego las autoridades correspondientes se dirigieron a un vecindario de lujo en Dorado, una ciudad en la Costa Norte donde reside Ricky Martin, pero los uniformados no lo encontraron.

La fuente del medio citado comentó que la orden prohíbe al artista ponerse llamar a la personas que presentó la demanda, asimismo se resaltó que un juez determinará en una audiencia si la orden debe permanecer en vigor o ser retirada.