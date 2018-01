Agencia

ESTADOS UNIDOS.- The Merlin Saga es una exitosa saga de novelas que comenzó con The Lost Years of Merlin en 1996, y ha continuado con 11 libros más, autoría de T.A. Barron (colaborador de Peter Jackson en las seis adaptaciones de Tierra-Media, además de King Kong y The Lovely Bones), indica CinePremiere en su portal.

Así que iniciar con el pie derecho la adaptación de esta franquicia al cine es muy importante para The Walt Disney Studios. Por eso, saber que buscan a alguien como Ridley Scott para ello son palabras importantes. Variety informó que el creador de la saga Alien y su productora Scott Free están en negociaciones para estar al mando de esta saga, además de la adaptación live-action del clásico animado, La espada en la piedra (donde también aparece el mago Merlin)

El director de Alien está en negociaciones con Disney para The Merlin Saga. ¿Tendrá Ridley Scott “el toque mágico” para dar vida al mago del Rey Arturo?

Este dato nos hace pensar que Disney planea vincular la serie de libros de Barron con el cuento medieval donde Merlin ya es un anciano experimentado y se convierte en mentor de quien en un futuro será El Rey Arturo. ¡Y en todo esto quieren que Ridley Scott sea el principal creativo y director!

Esta podría ser la nueva saga que Disney ha estado buscando en los últimos años y no ha logrado concretar.

¿Les parece buena idea? Por lo pronto, esperamos ansiosos que Scott nos impresione con All the Money in the World, luego de los tibios resultados con Blade Runner 2049, Alien: Covenant y la rumorada cancelación de sus secuelas, por parte de 20th Century Fox (una división de Disney, como predijeron Los Simpson hace años)