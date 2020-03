Rihanaa revela que ha vivido en México

México.- En entrevista para la revista British Vogue, de la que es portada para la edición de mayo, Rihanna dio pistas sobre dónde ha vivido en estos últimos años alejada de la música.

Sorprendentemente, la cantante y empresaria originaria de Barbados confesó que se ha dividido en cuatro lugares, entre los que se encuentra México, debido a que se siente identificada con su gente y su historia.

Así habló Rihanna de su amor por nuestro país en la revista Vogue en su edición británica: “Simplemente amo México”, aseguró la cantante, quien explicó que los mexicanos le recordamos a la gente de Guyana, país donde nació su mamá, Monica Braithwaite.

“Amo México, tal vez tenga que hacerme un análisis de ADN”, bromeó durante la entrevista.

“Los guyaneses son como los mexicanos de Barbados, así que me identifico, y es por eso que realmente me relaciono y empatizo con los mexicanos o latinos, que son discriminados en Estados Unidos. Sé lo que se siente que la inmigración ingrese a su hogar en medio de la noche y arrastre a la gente”, dijo recordando las dificultades que vivió su mamá cuando emigro de Barbados.

'Digamos que sé cómo es esa lucha. La he presenciado, he estado ahí. Creo que tenía ocho años cuando me tocó vivir eso en medio de la noche. Entonces sé lo desalentador que es para un niño, y si mi padre hubiera sido arrastrado fuera de mi casa, te puedo garantizar que mi vida habría sido un desastre”, contó a la publicación.

Desea convertirse en mamá

Rihanna también habló de su futuro, que incluye convertirse en mamá de tres o cuatro hijos, tenga pareja o no.

“Te ven menos como madre si no hay un padre en la vida de tus hijos, pero lo único que importa es la felicidad, esa es la única relación sana entre un padre y un hijo. Lo único que puede criar a un hijo de verdad es el amor'.

Con información de MSM.