Rihanna presenta su nueva marca junto con Louis Vuitton

México.- La cantante Rihanna dio a conocer su nueva marca de ropa junto con el propietario de Louis Vuitton LVMH,

La colección, que lleva el apellido de la cantante y diseñadora, comprende prendas de confección, zapatos, accesorios y lentes. Está disponible desde hoy en el área Le Marais de París y debutará en internet el 29 de mayo.

“Este es un momento histórico. Significa mucho para mí y toda mi generación", dijo Rihanna, de 31 años, en una presentación preliminar de la tienda en la que lució un traje blanco corto de chaqueta.

"Mi moda será diferente y no tradicional porque no provengo de esta industria", dijo la cantante en una conferencia de prensa el miércoles por la noche y agregó que esperaba traer una "nueva visión de la moda".

The wonderful Mr. Bernard Arnault. So grateful for the opportunity to partner with this man at @LVMH @FentyOfficial !! pic.twitter.com/4dfXczqL6h